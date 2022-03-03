Работодатели готовы платить психологам до 220 тысяч рублей

За последний месяц среди работодателей повысился спрос на психологов на 111% по сравнению с февралем прошлого года. Эксперты cthdbcf gj gjl,jhe gthcjyfkf hh.ru при исследовании рынка труда также выяснили, что возросло количество вакансий корпоративных психологов и коучей.

За февраль российские работодатели разместили более 500 новых вакансий в сфере психологии. Чаще всего в регионах СЗФО психологов искали образовательные учреждения, энергетические, финансовые, медицинские и фармакологические компании. Эксперты также отмечают, что работодатели становятся все более лояльными к кандидатам без опыта.

При этом на Северо-Западе средняя предлагаемая зарплата составляет 43 тысячи рублей. Самую высокую предлагают корпоративным психологам – до 100 тысяч, клиническим психологам – до 140 тысяч, коучам – до 220 тысяч. Фото: pixabay.com/ru