Работодатель пошел на преступление, чтобы уменьшить долг по зарплате

В Пудожском районе работодатель пошел на преступление, чтобы уменьшить сумму задолженности перед работниками за четыре месяца. Однако обман вскрылся. В итоге в отношении работодателя возбудили три уголовных дела по фактам фальсификации доказательств.

Как сообщает прокуратура, суд удовлетворил иск к ООО «Гран ПСМ» о взыскании заложенности по зарплате и компенсации морального вреда за период с ноября 2019 года по февраль 2020 года. Однако руководитель предприятия с таким решением не согласился и направил в Верховный суд Карелии три апелляционные жалобы, приложив документы об увольнении работников по собственному желанию с декабря 2019 года.

Однако проверка прокуратуры показала, что работники были уволены задним число. В обмен на их согласие работодатель обещал выдать трудовые книжки и выплатить незначительную часть денег в счет задолженности по заработной плате.

«Руководитель ООО «Гран ПСМ» после вынесения решений Пудожского районного суда о взыскании заработной платы за 4 месяца на общую сумму 283 тыс. рублей, совершил неправомерные действия по фальсификации документов об увольнении работников более ранней датой, в результате чего уменьшилась бы сумма его задолженности по выплате заработной платы», - утверждают в надзорном органе.

Материалы проверки прокуратуры поступили к следователям. В итоге в отношении руководителя фирмы возбудили уголовные дела по признакам фальсификации доказательств. Санкция предусматривает минимальное наказание в виде штрафа от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. Расследование находится на контроле прокуратуры.