Полиция поблагодарила жителей Кеми за помощь в поимке угонщика

В Кемском районе полицейские вручили благодарственные письма школьнице, директору МУ ДО «Кемская ДЮСШ» и тренеру-преподавателю спортшколы за помощь в поимке подозреваемого в преступлении.

Подробности криминальной истории рассказали в МВД. В полицию сообщили об угоне. Машину обнаружить сразу не удалось. На следующее утро дочь рассказала инспектору ГИБДД, участвовавшей в розыске автомобиля, о странном происшествии.

Спортсменка рассказала, что на тренировке в лыжной секции им мешал подозрительный автомобиль «Шевроле Ланос». Информацию подтвердили тренер и директор спортшколы. Прибывшие на месте полицейские обнаружили машину, а в ней молодого человека, причастного к угону.

По сообщению полиции, подозреваемый несовершеннолетний юноша не раз попадал в поле зрения правоохранителей. В настоящее время он является фигурантом ряда уголовных дел об угонах.