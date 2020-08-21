Пьяный мужчина залез в квартиру своей знакомой через балкон

Житель Карелии стал фигурантом уголовного дела, незаконно проникнув в квартиру своей знакомой, сообщает СУСК по РК.

«По версии следствия, 17 августа 2020 года 36-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в жилище своей знакомой, расположенное на 5 этаже многоквартирного дома через балкон ее соседей»,

– говорится в сообщении.

По информации карельского следкома, подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе был дважды осужден за совершение аналогичного преступления.

Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища). Наказание за данное преступление предусмотрено в виде исправительных работ на срок до 1 года.