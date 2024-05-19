Работники предприятия подали сотни исков, добиваясь повышения зарплаты

Текст: Антонина Кябелева, фото: Василий Куслий, Антонина Кябелева

Работники государственного предприятия «КарелКоммунЭнерго» массово подают в суд, добиваясь повышения заработной платы. О том, что происходит на государственном предприятии, и какую позицию заняло руководство «КарелКоммунЭнерго», рассказали председатель трех первичных профсоюзных организаций Беломорского, Лоухского, Сегежского участков теплоснабжения Василий Куслий и председатель карельского профсоюза работников жизнеобеспечения Андрей Пахомов.

С 1 января 2023 года в России стало действовать Федеральное отраслевое тарифное соглашение в ЖКХ, которое распространяется и на ГУП РК «КарелКоммунЭнерго». Предприятие работает в 15 районах республики. В отраслевом тарифном соглашении, помимо различных социальных гарантий, таких как оплата проезда к месту отдыха, установлен и размер минимального оклада, и периодичность индексации зарплаты. Госпредприятие не отказалось от участия в тарифном соглашении, но при этом его не выполняет.

«Я неоднократно уведомлял руководство, что действует отраслевое тарифное соглашение. В январе предупреждал, в феврале предупреждал. А в марте 2023 года директор «КарелКоммунЭнерго» сказал, что если мы считаем, что наши права нарушаются, то мы вправе обратиться в суд»,

- рассказал Василий Куслий.

При поддержке профсоюзов работники поступили так, как посоветовал руководитель госпредприятия.

По информации Куслия, только по Лоухскому и Беломорскому участкам в суд направлено более 200 исков на общую сумму свыше 15 миллионов рублей.

И это только за прошлый отопительный сезон — с января по май 2023 года.

Суды, как районные, так и Верховный суд Карелии, встали на сторону работников. Некоторые иски уже прошли через Третий кассационный суд Санкт-Петербурга, который подтвердил правильность выводов карельских коллег. По Лоухскому участку, по словам профсоюзного лидера, работникам уже выплачено более 4 миллионов рублей.

После того, как сотрудники предприятия стали выигрывать суды, рассказал Куслий, работодатель начал предлагать приостановить действие отраслевого тарифного соглашения. Но никаких документов, подтверждающих, что предприятие не может исполнить нормы тарифного соглашения, в профсоюзы не было предоставлено. В суд подобных документов также не поступало. Коллективный договор на предприятии до сих пор не заключен.

Насколько существенного увеличения зарплаты удается добиться работникам, которые обратились в суд? Василий Куслий объяснил, что все зависит от разряда и отработанных часов: чем выше разряд, тем больше сумма. Если взять самые распространенные 3 и 4 разряды, то в среднем сотрудник теряет 15 тысяч рублей в месяц, то есть фактически треть заработка.

При условии соблюдения тарифного соглашения, зарплата должна составлять 55 тысяч рублей, тогда как на предприятии платят 40 тысяч рублей.

Понятно, что это усредненные цифры. В распоряжение редакции есть судебное решение, устоявшее в кассационной инстанции. Судя по нему, только за два месяца работникам с разными разрядами удалось добиться выплаты недоначисленной зарплаты в диапазоне от 32 до 56 тысяч рублей. Это те деньги, которые работодатель должен был выплатить в соответствии с тарифных соглашением.

Есть еще один нюанс. В более выгодном положении находятся постоянные работники, которые, выиграв суд, добиваются повышения оклада, который снизить уже нельзя. Временные работники, готовые бороться за более высокую оплату труда, вынуждены подавать иски каждый раз, когда завершается отопительный сезон, и с ними расторгают договор.

Единственной заметной реакцией на массовое обращение работников в суд стала попытка руководства предприятия избавиться от профсоюзного лидера. Куслий трудился в должности машиниста насосных установок третьего разряда и имел постоянный трудовой договор. В 2023 году директор предприятия Александр Меньшиков попытался сократить должность машиниста насосных установок третьего разряда. Карельский профсоюз работников жизнеобеспечения не дал согласие на сокращение Куслия. Работодатель обжаловал это решение в суде, но попытка сократить «неудобного» работника не увенчалась успехом.

В феврале 2024 года Куслия официально уведомили о переводе на сезонную работу под предлогом изменения условий труда. Он уверен, что это нарушение трудового законодательства, так как перевод с постоянной работы на сезонную является не изменением условий труда, а разной формой трудового договора. Естественно, профсоюзный лидер, подкованный в нюансах трудового законодательства, не согласился. В конце апреле 2024 года его уволили. Он намерен через суд добиваться восстановления на работе.

Члены профсоюза тоже не остались в долгу. Было проведено общее собрание, и Василия Куслия избрали на пять лет председателем трех первичных профорганизаций Беломорского, Лоухского, Сегежского участков теплоснабжения ГУП РК «КарелКоммунЭнерго», вне зависимости от того, работает он на предприятии или нет.

В результате выигранных судебных решений на предприятии, считает Василий Куслий, сложилась дискриминационная ситуация. Сотрудники, имеющие один и тот же разряд и отработавшие равное время, получают разную зарплату. По словам Куслия, сейчас готовится иск в суд, чтобы устранить на предприятии дискриминацию в оплате труда. Он отметил, что серьезную юридическую поддержку оказывает карельский профсоюз работников жизнеобеспечения.

Андрей Пахомов считает, что ситуация, сложившаяся в ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» довольно проста. При наличии большого юридического отдела на предприятии не озаботились оценкой того, сможет ли «КарелКоммунЭнерго» выполнять отраслевое тарифное соглашение.

«В отраслевое тарифное соглашение не загоняют. Это тот минимум, к которому должны стремиться все работодатели Российской Федерации»,

- сказал руководитель карельского профсоюза работников жизнеобеспечения.

Как он объяснил, работодателям было дано время, чтобы оценить нормы тарифного соглашение, решить, могут ли они присоединиться к нему, и если такая возможность отсутствует, предоставить мотивированный отказ. Так как руководство «КарелКоммунЭнерго» не отказалось от тарифного соглашения, то работники, считает Пахомов, просто воспользовались своим правом. При этом сотрудники госпредприятия обратились в суд не по всему аспекту социальных гарантий, предусмотренных в соглашении, а лишь по поводу установления минимальной зарплаты.

Андрей Пахомов рассказал, что профсоюз помог оформить иски.

«Права работников были действительно нарушены. Просто есть работники, которые борются за свои права, и есть работники, которые не борются за свои права. В данном случае оказался активный профсоюзный комитет, что в Лоухском районе, что в Беломорском районе»,

- сказал Пахомов.

Он тоже считает, что сейчас на предприятии возникла дискриминация, так как за одну и ту же работу сотрудники с одинаковой квалификацией получают разную зарплату. «Я думаю, что в начале июня мы будем оформлять иски по дискриминации в отношении работников, которым недоплачивают», - сказал руководитель профсоюза работников жизнеобеспечения.

Интересно, что в Петрозаводске первичную организацию «КарелКоммунЭнерго» возглавил, по словам Пахомова, начальник юридического отделе предприятия, который не проявляет инициативы по поводу подачи исков в суд.

По поводу увольнения Василия Куслия, Пахомов сказал, что речь идет о грубом нарушении трудового законодательства. Иск в суд уже подготовлен. Он объяснил, что договор может быть срочный или бессрочный, но это природа договора, а не условия труда. Андрей Пахомов считает, что тем самым оказано давление на профсоюзы. К тому же, рассказал руководитель профсоюза работников жизнеобеспечения, машинистов насосных установок и операторов котельных перевели на срочные договоры, а люди промолчали и согласились. По мнению Пахомова, опасность этой ситуации в том, что тех, кто активно защищает свои права, могут не взять на сезонную работу. Срочные договоры — это дополнительный рычаг давления на сотрудников, пытающихся защитить свои трудовые права.

Андрей Пахомов не стал скрывать, что его удивила позиция директора ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» Александра Меньшикова, который вместо того, чтобы пойти на переговоры с профсоюзами, направил на имя председателя карельского профобъединения Ильи Косенкова жалобу на Василия Куслия. Пахомов подтвердил, что изначально руководство «КарелКоммунЭнерго» говорило о том, что, мол, если что-то не нравится, то идите в суд.

Пренебрежение и к профсоюзам, и к своим сотрудникам, сыграло с руководством государственного предприятия злую шутку.

В Карелии очень давно не было ситуации, когда работники предприятия при активной поддержке профсоюза так удачно защищали свои права. О карельском объединении профсоюзов в последние годы вообще мало слышно. Тем приятнее, что наконец-то хоть где-то профсоюзы занялись своей непосредственной работой, ради которой они и создавались.