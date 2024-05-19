Отключения электричества пройдут в разных районах Карелии

На неделе с 20 по 26 мая сотрудники «Прионежской сетевой компании» продолжат ремонтные работы на объектах энергетики Карелии.

В связи с проведением работ ожидаются отключения электричества. Они пройдут в Петрозаводске, Калевальском, Кемском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском, Кондопожском, Сегежском районах. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Энергетики принесли извинения жителям республики за временные неудобства. // Фото: unsplash.com / Rodion Kutsaiev