Работники музея в карельском городе спасли беспризорных котят

Работники музея в Карелии спасли беспризорных котят от гибели.

Еще осенью на территории Олонецкого национального музея появилось четыре бездомных котенка, которых подкармливали сердобольные жители города. С наступлением холодов жизнь кошачьего семейства стала под угрозой. Неравнодушные работницы музея опубликовали пост в соцсети «ВКонтакте».

«Обращаемся к горожанам и деревенским жителям! Давайте спасем котят от лютой карельской зимы и возьмем к себе! От нас бонус — небольшое приданное (корм и принадлежности) и сертификат на бесплатное пожизненное посещение музейных экспозиций. Во всем известном Эрмитаже живут музейные коты. Это любимцы всех жителей Санкт-Петербурга. В отличие от Эрмитажа, к сожалению, мы не можем выделить для котиков помещение для проживания»,

— написали работники музея в своем посте в «ВКонтакте».

Музейных котят разобрали местные жители в течение нескольких дней. Музейщики очень рады, что четыре котенка нашли свои дома и заботливых.

Хозяева же четырех котят получили право на бесплатное пожизненное посещение экспозиций Олонецкого национального музея.//Фото сообщества «Олонецкий национальный музей»