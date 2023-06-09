09 июня 2023, 12:33
Работник получил тяжелую травму на предприятии в Петрозаводске
Госинспекция труда разобралась в причинах несчастного случая в карельской столице
Государственная инспекция труда завершила расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего с работником одного из предприятий Петрозаводска. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Компания, в которой случился инцидент, занимается капитальным ремонтом лесозаготовительной техники и другими подобными работами. По данным госинспекции, в один из дней подсобный рабочий предприятия рухнул со строительных лесов с высоты трех метров. Мужчина получил тяжелые травмы.
Проверяющие пришли к выводу, что причиной случившегося стали невнимательность, неосторожность и поспешность работника. Вопросы у инспекторов есть и к организации производства. // Фото «Петрозаводск говорит»