Работник получил тяжелую травму на предприятии в Петрозаводске

Государственная инспекция труда завершила расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего с работником одного из предприятий Петрозаводска. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Компания, в которой случился инцидент, занимается капитальным ремонтом лесозаготовительной техники и другими подобными работами. По данным госинспекции, в один из дней подсобный рабочий предприятия рухнул со строительных лесов с высоты трех метров. Мужчина получил тяжелые травмы.

Проверяющие пришли к выводу, что причиной случившегося стали невнимательность, неосторожность и поспешность работника. Вопросы у инспекторов есть и к организации производства. // Фото «Петрозаводск говорит»