Работает ли «закон о тишине» и как обуздать «естественные потребности»

В Законодательное собрание Республики Карелия от министра внутренних дел Карелии Дмитрия Сергеева поступила подробная аналитическая записка о результатах деятельности органов внутренних дел республики в 2022 году. В документе представлена подробная информация, касающаяся статистики совершенных преступлений и наметившихся тенденций.

В 2022 году произошло снижение общего числа зарегистрированных преступлений (на 13,3%). Однако в Пудожском, Муезерском, Сегежском районах и Костомукше зафиксирован рост преступности.

Общая раскрываемость преступлений составила 57,6%. Для сравнения, в среднем по России этот показатель составляет 53,4%, а по Северо-Западу — 48,5%. На 14,7% сократилось число тяжких преступлений, а особо тяжких преступлений стало меньше на 7,4%.

Интересна и другая информация, которая, на первый взгляд не столь важная, но тоже по-своему характеризующая нашу республику. Например, как работает «закон о тишине»?

Согласно представленному документу, в течение 2022 года полицейские были вынуждены реагировать на заявления граждан о нарушении покоя и тишины в ночное время. Сотрудники полиции пресекли 2 646 подобных правонарушений.

Показательна и другая цифра: полицейские пресекли 686 правонарушений «за отправление естественных надобностей в непредназначенных для этого общественных местах». Не секрет, что в Карелии, претендующий на звание туристического региона, острейший дефицит общественных туалетов. Многие руководители туристических компаний в ужасе от того, что происходит в Приладожье, где в разгар сезона живописные природные ландшафты покрываются остатками туалетной бумаги. Да и карельская столица не может похвастаться тем, что решила эту проблему.

Подробности о том, насколько безопасно жить в Карелии, что происходит с уличной и подростковой преступностью, есть ли успехи в раскрытии экономических и коррупционных преступлений, читайте в новой статье портала «Петрозаводск говорит».