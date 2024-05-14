Рабочий получил тяжелые травмы на предприятии в Карелии

Следователи проводят проверку по факту травмирования рабочего на предприятии в Сортавальском районе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел 12 мая. На территории одного из предприятий 51-летний электромонтер получил травму головы и термические ожоги тела. Пострадавший был доставлен в больницу, ему оказывается необходимая помощь.

Был проведен осмотр места ЧП, допрошены свидетели, в том числе и лица, ответственные за технику безопасности, запрошена документация. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. // Фото СК