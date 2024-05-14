Мошенники обманули двоих петрозаводчан в Интернете

Мошенники вновь предлагают жителям Карелии несуществующие товары. Потенциальные жертвы переводят деньги в качестве предоплаты, несмотря на предупреждения полиции, что делать так не нужно.

29-летний петрозаводчан в Интернете нашел объявление о продаже мотора для лодки, связался с продавцом и перевел 23 900 рублей в качестве предоплаты. Продавец обещал отправить мотор транспортной компанией, но, когда получил деньги, перестал выходить на связь.

Аналогичным образом аферисты обманули 32-летнюю жительницу столицы Карелии. Она покупала батут для детей в Интернете и откликнулась на объявление. Продавец обещал выслать товар с транспортной компанией и убедил внести 9000 предоплаты. Как только он получил деньги, то удалил аккаунт с сайта.

Полиция проводит проверку. Вопрос о возбуждении уголовных дел решается. // фото freepik.com