19 января 2022, 08:23
Рабочий погиб после падения огромной сосульки в Нижнем Новгороде
Следователи выясняют обстоятельства трагедии, произошедшей при очистке крыши промышленного здания
В Нижнем Новгороде мужчина погиб во время проведения работ по очистке от снега и льда крыши промышленного здания. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Трагедия произошла днем 18 января. По данным следствия, мужчина бензопилой срезал свисающую с крыши здания наледь. В один момент ледяной столб диаметром около метра обрушился на человека. От полученных травм тот скончался.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели. Фото источника