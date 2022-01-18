18 января 2022, 19:57
Первый генно-модифицированный теленок родился на Урале
Корова со взломанной ДНК и заданными параметрами будет жить на обычной ферме
В Екатеринбурге появился на свет теленок, которого ученые создали методами генной инженерии. Чтобы сделать его устойчивым к лейкозу, эмбриону взломали ДНК, пишет местное издание «Новый день»
Потом зародыш вживили корове с помощью ЭКО, на днях она родила теленка, который внешне ничем не отличается от других детенышей. Над технологией редактирования ДНК работали генетики, эмбриологи, биологи и ветеринарные врачи.
Впоследствии команда хочет вывести коров, дающих гипоаллергенное молоко, а также безрогих.
- Родившийся теленок – девочка. Имени у нее пока нет, только номерное обозначение. Жить она будет в обычном хозяйстве, – рассказали в УрФАНИЦ УрО РАН. // Фото: источник