Заболеваемость не только ковидом, но и гриппом и ОРВИ растет в стране

Кроме коронавируса россиян активно атакуют вирус гриппа и ОРВИ. Такие данные за вторую неделю текущего года приводит пресс-служба Роспотребнадзора.

Мониторинг службы говорит, что заболеваемость растет среди людей всех возрастов. Эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ превышен уже в 46 регионах.

При этом от гриппа привились почти 50 процентов россиян – больше 68 миллионов человек. // Фото: Mojpe/Pixabay.com