18 января 2022, 16:51
Россия

Заболеваемость не только ковидом, но и гриппом и ОРВИ растет в стране

Роспотребнадзор предупредил о превышении эпидемиологического порога вирусных болезней

Кроме коронавируса россиян активно атакуют вирус гриппа и ОРВИ. Такие данные за вторую неделю текущего года приводит пресс-служба Роспотребнадзора.

Мониторинг службы говорит, что заболеваемость растет среди людей всех возрастов. Эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ превышен уже в 46 регионах.

При этом от гриппа привились почти 50 процентов россиян – больше 68 миллионов человек. // Фото: Mojpe/Pixabay.com

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Метки: 
Роспотребнадзор
Грипп
ОРВИ