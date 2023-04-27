Пьющий мужчина ограбил пенсионера в Карелии

В Прионежском районе осужден 41-летний местный житель. Мужчину обвиняли в совершении грабежа, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что житель одного из поселков, находясь в гостях у 70-летнего односельчанина, взял со стола мобильный телефон пенсионера и, несмотря на возражения последнего, ушел. Пожилому человеку был причинен ущерб на сумму более 10 тысяч рублей. Украденный мобильник злодей продал.

Отмечается, что злоумышленник нигде не работает и злоупотребляет спиртным.

Местный участковый раскрыл преступление. Фигурант признался в грабеже и возместил ущерб.

С учетом предыдущих судимостей суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Осужденный был взят под стражу в зале судебных заседаний. // Фото: unsplash.com