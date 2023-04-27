Автомобиль сгорел дотла на трассе «Кола» в Карелии

Сегодня ранним утром в 4 часа 21 минуту на пульт пожарно-спасательной службы Кондопожского района поступило сообщение о том, что на 468-м километре трассы «Кола» на повороте в сторону дачного кооператива Пригородный горит легковой автомобиль. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

По тревоге на место происшествия выехали два пожарных расчета из города бумажников. Когда первые пожарные прибыли к месту вызова, то там никого не было, автомобиль ВАЗ-2104 практически догорал, от него остался один кузов.

Кому принадлежала машина, и по какой причине она загорелась, сейчас устанавливают не только специалисты пожарной охраны, но и сотрудники правоохранительных органов. // Фото: freepik.com