Пятничная «охота» - ГИБДД отправится в рейд

Водителей в столице Карелии будут останавливать для проверки 8 сентября. Рейд «Контроль трезвости» анонсировали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В ведомстве напомнили, что инспекторы используют персональные видеорегистраторы, материалы с которых могут стать доказательствами по делу об административном нарушении.

Горожане также могут внести свою лепту и сообщить о подвыпившем водителе в дежурную часть ГИББ по телефонам: 71-59-00, 78-44-44. // фото пресс-службы Госавтоинспекции Петрозаводска