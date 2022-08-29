Пьяный водитель устроил ДТП в Карелии и сбежал

Ранним утром 28 августа в Олонецком районе, на подъезде к деревне Большие Горы произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, 25-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением, машина вылетела в кювет.

В результате происшествия пострадали водитель и 24-летний пассажир. Водитель скрылся с места происшествия, через некоторое время его нашли сотрудники ДПС. Фото ГИБДД Карелии