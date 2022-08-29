Ребенок пропал под Петрозаводском

Полиция Пряжинского района разыскивает 12-летнего Артема Лазарева. Житель поселка Чална днем 28 августа ушел из дома на прогулку и не вернулся, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пропавший среднего телосложения, его рост - 155 сантиметров, волосы светло-русые средней длины. Был одет в синие шорты, серую футболку, темно-серые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о судьбе ребенка, просят незамедлительно звонить по телефонам: 8 81456 329 60, 8 81456 312 39. Фото МВД по РК