Пьяный водитель попал в больницу после ДТП в Карелии

Вечером 26 июля в Сегежском районе произошло ДТП, в котором пострадал молодой водитель. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент случился в 22 часа на 110-м километре дороги от трассы «Кола» к госгранице. По данным ведомства, 25-летний водитель автомобиля Opel Astra, будучи пьяным, не оценил дорожные условия, не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.

Автомобилист получил травмы и был госпитализирован. Проводится проверка. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe