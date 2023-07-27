Женщину избили до полусмерти в многоэтажке на Кукковке

В ночь с 24 на 25 июля в полицию Петрозаводска поступил сигнал из многоквартирного дома, расположенного на Кукковке. Прибывшие на место стражи порядка задержали подозреваемого, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что мужчина и женщина ранее жили вместе и состояли в отношениях, но затем расстались. В эту ночь они оказались в компании, которая распивала алкоголь. Старые обиды всплыли наружу. 39-летний горожанин начал избивать руками и ногами свою бывшую возлюбленную, а затем пустил в ход монтировку. Потерпевшая сумела выбежать в подъезд, позвонила соседям и попросила вызвать полицию и скорую.

С переломами ребер и отростка поясничного позвонка, пневмотораксом и множественными ушибами пострадавшая была госпитализирована.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признался в содеянном. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev