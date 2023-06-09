Пьяный водитель Daewoo врезался в Lexus, пострадала годовалая девочка

Мужчина на Daewoo Nexia в четверг, 8 июня, сел пьяным за руль и совершил ДТП. Он врезался в дорогую иномарку, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Авария произошла в 23:10 около дома № 11 на Соломенском шоссе. Подвыпивший 33-летний водитель не справился с управлением.

В результате пострадала находившаяся в Lexus годовалая девочка, ей оказали медицинскую помощь.

На водителя Daewoo составили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. // фото: ГИБДД Петрозаводска