Пьяных водителей будут искать во вторник в Петрозаводске

Во вторник, 20 апреля, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД города. На дорогах будут организованы массовые проверки водителей.

В Госавтоинспекции напомнили, что за езду в нетрезвом виде водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. За повторное нарушение наступает уже уголовная ответственность.

Стражи порядка просят жителей карельской столицы проявлять гражданскую позицию и сообщать о пьяных водителях. Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44. Фото источника