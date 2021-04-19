Мэрия купит у петрозаводчан квартиры для детей-сирот

Мэрия Петрозаводска проведет аукционы по покупке квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Всего объявлено 38 аукционов. Мэрия приобретет однокомнатные благоустроенные квартиры площадью не менее 28 квадратных метров.

К участию приглашаются как юридические, так и физические лица. Подать заявку можно до 26 апреля, уточнили в администрации карельской столицы. Фото yarnovosti.com