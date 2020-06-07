Пьяную женщину отстранили от управления автомобилем в Карелии

В субботу инспекторы ГИБДД отстранили от управления автомобилем «Черри» 29-летнюю женщину. Инцидент произошел в Пряжинском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Молодая дама села за руль в состоянии опьянения. Теперь ей грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Меру наказания определит суд.

В Госавтоинспекции напомнили, что рейды по выявлению нетрезвых водителей проводятся по всей республике регулярно.