Пьяная женщина устроила массовое ДТП на «Коле» под Петрозаводском

Ребенок пострадал в дорожной аварии по вине пьяного водителя в Прионежском районе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По информации ведомства, все случилось 1 декабря на трассе «Кола» около поселка Шуя. Водитель автомобиля «Тойота Авенсис» выбрала небезопасную дистанцию и допустила столкновение с движущимся впереди автомобилем «Хендай». Эта машина по инерции врезалась в находившийся впереди автомобиль.

В результате ДТП пострадала 11-летняя пассажирка автомобиля «Хендай». Она обратилась в лечебное учреждение за помощью.

За рулем автомобиля «Тойота» находилась 33-летняя жительница Беломорска. Освидетельствование показало, что в момент аварии она была пьяна. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. // Фото ГАИ