Мужчина в Кузбассе сжег дом с людьми за отказ пустить его в гости

Следователи возбудили уголовное дело против жителя Белово, который, разозлившись на отказ знакомых пригласить его в гости, решил поджечь их дом, в котором они находились. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области — Кузбассу.

По данным следствия, инцидент произошел 3 декабря. Мужчина, обиженный на владельцев дома за отказ впустить его, поджег расположенную на участке надворную постройку. Огонь быстро распространился на жилой дом, внутри которого находились три человека. Двоим из них выбраться не удалось.

Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве двух человек, совершенном способом, представляющим угрозу для окружающих. Мужчина признал свою вину. // фото: МЧС России