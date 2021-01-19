Путину повезло больше, чем петрозаводчанам
Владимир Путин искупался в проруби, сообщают «Известия». Фото и видео купания первого лица распространила пресс-служба Кремля сегодня.
Этой народной традицией отмечается один из главных христианских праздников — Крещение Господне,
— говорится в пресс-релизе.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российский лидер уже традиционно принимает участие в крещенских купаниях.
Крещенские купания в проруби в этом году могут быть менее массовыми, чем обычно. 16 января глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посоветовал отказаться от них из-за пандемии коронавируса. Священнослужитель напомнил, что это не является церковным предписанием — люди совершают эту традицию по собственной инициативе.
Но не всем повезло так, как российскому лидеру. Ранее «Петрозаводск говорит» писал, что в столице Карелии в этом году организованные купания не запланированы. Городская администрация заявила, что заявок на это массовое мероприятие ей никто не подавал.
Фото с сайта iz.ru