Путину повезло больше, чем петрозаводчанам

Владимир Путин искупался в проруби, сообщают «Известия». Фото и видео купания первого лица распространила пресс-служба Кремля сегодня.

Этой народной традицией отмечается один из главных христианских праздников — Крещение Господне,

— говорится в пресс-релизе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российский лидер уже традиционно принимает участие в крещенских купаниях.

Крещенские купания в проруби в этом году могут быть менее массовыми, чем обычно. 16 января глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посоветовал отказаться от них из-за пандемии коронавируса. Священнослужитель напомнил, что это не является церковным предписанием — люди совершают эту традицию по собственной инициативе.

Но не всем повезло так, как российскому лидеру. Ранее «Петрозаводск говорит» писал, что в столице Карелии в этом году организованные купания не запланированы. Городская администрация заявила, что заявок на это массовое мероприятие ей никто не подавал.

Фото с сайта iz.ru