Путин вновь обратится к россиянам

Пресс-секретарь Владимра Путина Дмитрий Песков анонсировал новое обращение президента страны. Об этом Песков сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликован в Instagram журналиста Павла Зарубина.

По словам Пескова, 9 мая Путин собирается возложить цветы к Вечному огню в Москве и именно оттуда обратиться с посланием к россиянам.

В последний раз президент обращался к жителям страны 28 апреля. Президент объявил о продлении «нерабочих дней» до 12 мая. Также глава государства подчеркнул, что опасность дальнейшего распространения коронавируса все еще не миновала, и призвал соблюдать режим самоизоляции.