Назван основной признак заболевания коронавирусом

Основным признаком коронавируса является изменение обоняния и вкусовых ощущений. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

По словам специалиста, заболевание коронавирусом начинается с того, что человек перестает комфортно ощущать запахи, и у него происходит инверсия вкуса, у больного меняются вкусовые ощущения.

Температура тела, по словам медика, при коронавирусе может быть нормальной (36,5; 36,9), повышенной (37-37,9) или высокой (например, 38,5). «Поэтому при повышении температуры тела не нужно сразу бить в набат, поскольку это не основной признак новой коронавирусной инфекции, а нужно прислушаться к себе», - отметил специалист.