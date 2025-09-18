Путин внес кандидатуру на должность генпрокурора России

Владимир Путин внес кандидатуру Александра Гуцана на должность генпрокурора России. Об этом сообщил председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Александр Гуцан хорошо известен в Карелии. С 2018 года он занимает пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. За этот период Гуцан неоднократно посещал республику.

Предварительное обсуждение представленной кандидатуры пройдет в Совете Федерации 23 сентября. На следующий день на заседании СФ ожидаются консультации.

Отметим, что с 2007 по 2018 год Александр Гуцан был заместителем генерального прокурора РФ.

