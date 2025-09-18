18 сентября 2025, 12:22
Путин внес кандидатуру на должность генпрокурора России
Представитель президента на Северо-Западе Александр Гуцан может стать новым генеральным прокурором
Фото: freepik
Владимир Путин внес кандидатуру Александра Гуцана на должность генпрокурора России. Об этом сообщил председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
Александр Гуцан хорошо известен в Карелии. С 2018 года он занимает пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. За этот период Гуцан неоднократно посещал республику.
Предварительное обсуждение представленной кандидатуры пройдет в Совете Федерации 23 сентября. На следующий день на заседании СФ ожидаются консультации.
Отметим, что с 2007 по 2018 год Александр Гуцан был заместителем генерального прокурора РФ.
