Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, запрещаются медицинские вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на изменение пола.

Если пол сменит один из супругов, то брак аннулируют. Кроме того, сменившему пол запретят усыновлять детей.

Нормы закона не будут распространяться на тех людей, кто сменил пол до его вступления в силу. // Фото: unsplash.com / Annette Sousa