Стилист перечислила модные платья на остаток лета

Стилист Лилия Фаттахова перечислила россиянкам модные платья на остаток лета 2023 года. Слова специалиста приводит «Газета.ру».

Как отметила эксперт, в этом сезоне в моду вошли легкие трикотажные платья длины миди, шелковые платья и сарафаны из мягкого хлопка. Среди штанов Фаттахова посоветовала обратить внимание на широкие джинсы с низкой или средней посадкой, Mom, брюки-карго и палаццо из льна.

Стилист также перечислила популярную этим летом обувь. «В моде минималистичные сандалии, низкие кеды, сатиновые балетки в стиле Miu Miu, босоножки и мюли с открытым мысом и туфли модели "Мэри Джейн"», - сказала Фаттахова. // Фото: unsplash.com / Tamara Bellis