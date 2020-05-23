Путин подписал закон о дистанционном электронном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому вносятся изменения в избирательное законодательство страны, в том числе возможность «дистанционного электронного голосования». Документ был опубликован в субботу, 23 мая, на официальном портале правовой информации.

В законе отмечается, что при проведении выборов и референдумов у граждан России появится возможность голосовать по почте, а также электронно.

«Дистанционное электронное голосование ― голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения»,

― говорится в документе.

Также осуществлять сбор подписей теперь можно будет через единый портал государственных и муниципальных услуг. При этом количество подписей, собранных онлайн, должно быть прописано в законе субъекта Федерации.