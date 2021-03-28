Путин назвал возможные сроки снятия коронавирусных ограничений

Глава государства назвал возможные сроки снятия ограничений, которые были введены в России из-за пандемии коронавируса. Ограничения могут снять уже к концу лета. Об этом президент Владимир Путин сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Лидер государства напомнил слова специалистов, сказавших, что это случится, как только «будет создан популяционный иммунитет», сообщает МК.ru.

«Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70 процентов взрослого населения»,

- пояснил Путин.

Президент отметил, что при сохранении нынешнего темпа вакцинации достижение этого показателя произойдет к концу лета 2021 года.

Напомним, за все время пандемии в России заболели 4 519 832 человек, поправились 4 139 128 человек, умерли 97 740 человек. (фото Алексей Дружинин, ria.ru)