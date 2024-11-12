Путейцы из Карелии оригинально обустроили лесной родник

Между Эссойлой и Алёккой бригада работников Октябрьской железной дороги обустроила лесной родник. Рабочие постарались, чтобы людям было удобно набирать воду. К тому же самодельная конструкция удивляет любого, кто пришел набрать воду. На трубе, по которой бежит вода, установлен самодельный паровозик с вращающимися колесиками.

Между Эссойлой и Алеккой в лесу находится пока малоизвестный большинству людей родник. Открыл его Валерий Жданович (погибший участник СВО). Он первый проложил к нему тропинку и расчистил русло. Путейцам о роднике рассказала жительница Эссойлы, а они решили благоустроить родник.

«Набрать воду можно было, пройдя метров 450 по тропинке — это далековато, учитывая, что обратно приходится идти с драгоценной ношей — водой»,

— говорят эссойльчане.

Мужчины под руководством Андрея Пятницы на собственные деньги купили две трубы и кабель, подвели воду ближе к дороге. Затраты составили 13 тысяч рублей. Народный умелец Павел

Никоноров сварил чудесный паровозик.

«Сейчас можно не ехать в Рубчойлу или Сямозеро за родниковой водой, а набрать ее поближе, у Алекки, а заодно и полюбоваться на работу! Спасибо вам огромное, дорогие путейцы! Очень горжусь своими земляками! Не устаю повторять, что наше самое главное богатство — это люди! Неравнодушные, целеустремленные, творческие, сильные, думающие не только о себе и своей выгоде», — написала на своей страничке заместитель главы Эссойльского сельского поселения Лидия Паюсова.

Активисты планируют сделать подход к воде еще более удобным. В планах активистов сколотить деревянный настил на тропинке. Эссойльчане не сомневаются, что такая работа им будет по плечу.