Пушкинский день отметили в Пряжинском районе

В 225-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина жители Пряжинского района отправились в увлекательное путешествие по его сказкам и стихам.

Сотрудники Эссойльской библиотеки подготовили для своих читателей оригинальные мероприятия. Взрослые и дети доказали на библиотечных праздниках, что знают о Пушкине почти все.

«Ребята вспоминали сказки Пушкина, отгадывали загадки. Вновь посмеялись над доверчивым бесенком, обманутым ловким Балдой, переживали за скромную добрую царевну, которую изводит злая мачеха, и раздумывали, как мог так быстро вырасти в бочке князь Гвидон. На мастер-классе дети мастерили мотылька и шмеля. И это не случайно. В творчестве Александра Сергеевича насекомые используются в разных ситуациях, как в прямом, так и в переносном, ироническом, символическом значении. Да и сам поэт получил прозвище «Сверчок», когда в 16 лет присоединился к «Арзамасскому обществу безвестных людей»,

- рассказала Наталья Степанова, сотрудник сяпсинской библиотеки.

Школьники среднего и старшего звена пришли в эссойльскую библиотеку на встречу «Квартирник у Пушкина». Ребята показали инсценировки по произведениям поэта, играя, как настоящие актеры. Читали его стихи, вспоминали героев и сюжеты сказок, отвечали на вопросы викторины.

В Ведлозерской, Матросской и Чалнинской сельских библиотеках тоже отгадывали загадки, решали кроссворды, рисовали иллюстрации к сказкам, играли в игру «Мемори», собирали пазлы. В общем, юбилейный день рождения великого поэта в Пряжинском районе стал ярким и запоминающимся.

Имя Александра Пушкина сопровождает нас всю жизнь. Мы впервые слышим его в раннем детстве из уст мамы, потом читаем в школе и вновь обращаемся к нему, когда задумываемся о дне сегодняшнем: «Жизнь, зачем ты мне дана?...».

Одним словом, давайте Пушкина читать! // Фото сообщества "МБУ "Межпоселенческая библиотека Пряжинского НМР"