Пудожанка проведет 7 лет в колонии за убийство и заплатит миллион

Женщина в Пудоже зарезала знакомого и на семь лет отправится колонию. Ее взяли под стражу в зале суда после оглашения приговора, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Трагедия произошла 13 февраля, когда осужденная находилась вместе с мужчиной в квартире. Она была пьяна, поссорилась со знакомым на кухне, схватила нож и вонзила ему в грудь.

Потом испугалась, сама вызвала скорую помощь, однако потерпевший скончался в больнице.

Женщина в суде полностью признала свою вину и раскаялась. Ее признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и осудили на семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

С осужденной также взыскали миллион рублей – это компенсация морального вреда родственнику погибшего. Приговор пока не вступил в законную силу. // фото: freepik.com