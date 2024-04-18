Двухэтажное здание сгорело вечером в Сегеже

Вечером 17 апреля на улице Полевой в Сегеже загорелось двухэтажное неэксплуатируемое деревянное строение. Сообщение поступило на пульт пожарно-спасательной службы города в 18:05, рассказал близкий к МЧС Карелии источник.

Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты были уже на месте происшествия. Но к этому моменту в пустующем старом здании огонь чувствовал себя полноправным хозяином.

Девятерым пожарным пришлось приложить немало усилий, чтобы обуздать огненную стихию. Но строение было значительно повреждено огнем. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. // фото: freepik.com