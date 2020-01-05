05 января 2020, 08:15
Публикуем вакансии с самой высокой зарплатой в Петрозаводске
Топ-5 актуальных предложений о работе в карельской столице на этой неделе
Портал «Петрозаводск говорит» с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодня существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Петрозаводске.
1. Управляющий – от 52 000 руб. до вычета налогов.
2. Сервисный инженер дробильно-сортировочного оборудования – от 50 000 руб. до вычета налогов.
3. Инструктор по лесозаготовительной технике – от 50 000 руб. на руки.
4. Экскурсовод – от 60 000 руб. до вычета налогов.
5. Монтажник универсал (СВН, СКУД, Пожарная безопасность) – от 60 000 руб. на руки.
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