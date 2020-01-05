Публикуем вакансии с самой высокой зарплатой в Петрозаводске

Портал «Петрозаводск говорит» с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодня существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Петрозаводске.

1. Управляющий – от 52 000 руб. до вычета налогов.

2. Сервисный инженер дробильно-сортировочного оборудования – от 50 000 руб. до вычета налогов.

3. Инструктор по лесозаготовительной технике – от 50 000 руб. на руки.

4. Экскурсовод – от 60 000 руб. до вычета налогов.

5. Монтажник универсал (СВН, СКУД, Пожарная безопасность) – от 60 000 руб. на руки.

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