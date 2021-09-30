Публикуем лунный календарь стрижек волос на октябрь 2021 года

Лунный календарь стрижек на октябрь 2021 года поможет вам найти благоприятные дни для визита к парикмахеру, а также узнать, в какие дни лучше не стричь волосы, чтобы избежать неприятностей.

Источник: календарь-стрижек.рф

1 октября. Стрижка изменит вашу жизнь к лучшему.

2 октября. После визита к парикмахеру ваша жизнь наполнится приятными событиями, и хорошее настроение долго не вас не покинет.

3 октября. После стрижки вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.

4 октября. Стричься категорически не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.

5 октября. Новая прическа добавит легкости и непринужденности.

6 октября. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.

7 октября. Визит в парикмахерскую может повлечь неприятные события и конфликты.

8 октября. Стрижка может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.

9 октября. Можете постричься, если нечего терять — есть риск как изменить свою жизнь к лучшему, так и сделать еще хуже.

10 октября. Очень хороший день, для того чтобы кардинально сменить свой облик.

11 октября. Сделав стрижку, можете привлечь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.

12 октября. Сходив сегодня к парикмахеру, вы можете приобрести врагов и недоброжелателей.

13 октября. Новая прическа подарит яркие и незабываемые моменты счастья.

14 октября. Стрижка не благоприятна, потому что может привлечь в вашу жизнь неясность и запутанные ситуации.

15 октября. После визита в парикмахерскую ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.

16 октября. Новая стрижка сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.

17 октября. День совершенно не подходит для стрижки ввиду опасности привлечения в вашу жизнь нежелательных событий.

18 октября. С новой прической вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.

19 октября. После стрижки вы будете привлекать собственность, материальное благополучие.

20 октября. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.

21 октября. Посетив парикмахерскую в это время, вы можете привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.

22 октября. Не стригитесь, чтобы не привлечь болезни и неприятные ситуации, связанные с посторонним вмешательством.

23 октября. После стрижки могут возникнуть ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.

24 октября. Новая прическа улучшит состояние нервной системы.

25 октября. День не подходит для стрижки — можете привлечь бедность в материальный и духовный мир.

26 октября. После посещения парикмахерской вы станете красивее и привлекательнее.

27 октября. С новой прической вы сможете получить желаемое.

28 октября. После стрижки ваше лицо станет красивее и выразительнее.

29 октября. Стрижка изменит вашу жизнь к лучшему.

30 октября. Сходив в парикмахерскую, вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.

31 октября. После стрижки ваши волосы будут пышными, сильными и магически привлекательными. // Фото: classpass.com