Публикуем лунный календарь стрижек волос на февраль 2022 года
Ходить в парикмахерскую — непростое дело! Календарь стрижек на февраль 2022 года подскажет, когда лучше подстричь волосы и сделать новую прическу, чтобы избежать неприятностей и привлечь счастье, здоровье и успех.
Источник: календарь-стрижек.рф
1 февраля. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.
2 февраля. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.
3 февраля. Визит к парикмахеру может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.
4 февраля. Стрижка может привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.
5 февраля. Новая прическа подарит вам удачу и богатство.
6 февраля. Сделав стрижку, вы можете привлечь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.
7 февраля. Стрижка может привлечь в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.
8 февраля. Новая прическа подарит яркие и незабываемые моменты счастья.
9 февраля. Не стригитесь, чтобы не привлечь в вашу жизнь неясность и запутанные ситуации.
10 февраля. После посещения парикмахерской ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.
11 февраля. Стрижка сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.
12 февраля. День совершенно не подходит для стрижки из-за опасности привлечения в вашу жизнь нежелательных событий.
13 февраля. С новой прической вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.
14 февраля. После визита к парикмахеру вы будете привлекать собственность, материальное благополучие.
15 февраля. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.
16 февраля. Новая прическа изменит вашу жизнь к лучшему.
17 февраля. День неблагоприятен для стрижки — привлечете болезни и неприятные ситуации, связанные с посторонним вмешательством.
18 февраля. Сделав стрижку, есть огромная вероятность привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.
19 февраля. После посещения парикмахерской ваши волосы будут пышными, сильными и магически привлекательными.
20 февраля. Стрижка добавит легкости и непринужденности.
21 февраля. День идеален для визита к парикмахеру — вы станете красивее и привлекательнее
22 февраля. С новой прической вы сможете получить желаемое.
23 февраля. После стрижки ваше лицо станет красивее и выразительнее.
24 февраля. Стрижка привлечет в вашу жизни болезни и несчастья
25 февраля. Новая прическа меняет жизнь к лучшему, приносит богатство и везение.
26 февраля. Стрижка принесет вам счастье и судьба отнесется к вам благосклонно.
27 февраля. После посещения парикмахерской ваша жизнь наполнится приятными событиями, и хорошее настроение долго не вас не покинет.
28 февраля. Удачное время для экспериментов со стрижкой и своей жизнью. Если вас и так все устраивает, лучше выбрать другой день. // Фото: pixabay.ru