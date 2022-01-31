Публикуем лунный календарь стрижек волос на февраль 2022 года

Ходить в парикмахерскую — непростое дело! Календарь стрижек на февраль 2022 года подскажет, когда лучше подстричь волосы и сделать новую прическу, чтобы избежать неприятностей и привлечь счастье, здоровье и успех.

Источник: календарь-стрижек.рф

1 февраля. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.

2 февраля. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.

3 февраля. Визит к парикмахеру может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.

4 февраля. Стрижка может привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.

5 февраля. Новая прическа подарит вам удачу и богатство.

6 февраля. Сделав стрижку, вы можете привлечь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.

7 февраля. Стрижка может привлечь в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.

8 февраля. Новая прическа подарит яркие и незабываемые моменты счастья.

9 февраля. Не стригитесь, чтобы не привлечь в вашу жизнь неясность и запутанные ситуации.

10 февраля. После посещения парикмахерской ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.

11 февраля. Стрижка сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.

12 февраля. День совершенно не подходит для стрижки из-за опасности привлечения в вашу жизнь нежелательных событий.

13 февраля. С новой прической вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.

14 февраля. После визита к парикмахеру вы будете привлекать собственность, материальное благополучие.

15 февраля. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.

16 февраля. Новая прическа изменит вашу жизнь к лучшему.

17 февраля. День неблагоприятен для стрижки — привлечете болезни и неприятные ситуации, связанные с посторонним вмешательством.

18 февраля. Сделав стрижку, есть огромная вероятность привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.

19 февраля. После посещения парикмахерской ваши волосы будут пышными, сильными и магически привлекательными.

20 февраля. Стрижка добавит легкости и непринужденности.

21 февраля. День идеален для визита к парикмахеру — вы станете красивее и привлекательнее

22 февраля. С новой прической вы сможете получить желаемое.

23 февраля. После стрижки ваше лицо станет красивее и выразительнее.

24 февраля. Стрижка привлечет в вашу жизни болезни и несчастья

25 февраля. Новая прическа меняет жизнь к лучшему, приносит богатство и везение.

26 февраля. Стрижка принесет вам счастье и судьба отнесется к вам благосклонно.

27 февраля. После посещения парикмахерской ваша жизнь наполнится приятными событиями, и хорошее настроение долго не вас не покинет.

28 февраля. Удачное время для экспериментов со стрижкой и своей жизнью. Если вас и так все устраивает, лучше выбрать другой день. // Фото: pixabay.ru