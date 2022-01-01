Публикуем лунный календарь стрижек волос на январь 2022 года

Лунный календарь стрижек на январь 2022 года поможет выбрать удачный день для посещения парикмахерской, чтобы привлекать в свою жизнь только счастливые события и избежать неприятностей.

Источник: календарь-стрижек.рф

1 января. С новой прической вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.

2 января. Стричься не рекомендуется – вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.

3 января. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.

4 января. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.

5 января. Визит к парикмахеру может сподвигнуть вас на безумную трату денег.

6 января. Стрижка может привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.

7 января. Очень хороший день, для того чтобы кардинально сменить свой облик.

8 января. Посетив парикмахерскую, вы можете привлечь в свою жизнь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.

9 января. После стрижки у вас могут появиться враги и недоброжелатели.

10 января. Новая прическа подарит вам яркие и незабываемые моменты счастья.

11 января. Стрижка может привлечь в вашу жизнь неясность и запутанные ситуации.

12 января. После посещения парикмахера ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.

13 января. Стрижка сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.

14 января. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь нежелательные события.

15 января. После стрижки вы станете привлекательнее и будете притягивать счастье как магнит.

16 января. С новой прической вы будете привлекать собственность, материальное благополучие.

17 января. Лучше не стричься – могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.

18 января. С новой прической вы можете привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.

19 января. Стрижка изменит вашу жизнь к лучшему.

20 января. Не стригитесь, так как есть вероятность привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.

21 января. После стрижки ваши волосы будут пышными, сильными и магически привлекательными.

22 января. День не подходит для стрижки – можете привлечь бедность в материальный и духовный мир.

23 января. После визита к парикмахеру вы станете красивее и привлекательнее.

24 января. С новой прической вы сможете получить желаемое.

25 января. Стрижка добавит легкости и непринужденности.

26 января. Новая прическа принесет в вашу жизнь болезни и несчастья.

27 января. Посетив парикмахера, вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.

28 января. Стрижка принесет вам счастье, и судьба отнесется к вам благосклонно.

29 января. Новая прическа меняет жизнь к лучшему, приносит богатство и везение.

30 января. После стрижки вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.

31 января. Не стригитесь, иначе вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей. // Фото: pixabay.com

