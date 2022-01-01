Публикуем лунный календарь стрижек волос на январь 2022 года
Лунный календарь стрижек на январь 2022 года поможет выбрать удачный день для посещения парикмахерской, чтобы привлекать в свою жизнь только счастливые события и избежать неприятностей.
Источник: календарь-стрижек.рф
1 января. С новой прической вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.
2 января. Стричься не рекомендуется – вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.
3 января. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.
4 января. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.
5 января. Визит к парикмахеру может сподвигнуть вас на безумную трату денег.
6 января. Стрижка может привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.
7 января. Очень хороший день, для того чтобы кардинально сменить свой облик.
8 января. Посетив парикмахерскую, вы можете привлечь в свою жизнь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.
9 января. После стрижки у вас могут появиться враги и недоброжелатели.
10 января. Новая прическа подарит вам яркие и незабываемые моменты счастья.
11 января. Стрижка может привлечь в вашу жизнь неясность и запутанные ситуации.
12 января. После посещения парикмахера ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.
13 января. Стрижка сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.
14 января. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь нежелательные события.
15 января. После стрижки вы станете привлекательнее и будете притягивать счастье как магнит.
16 января. С новой прической вы будете привлекать собственность, материальное благополучие.
17 января. Лучше не стричься – могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.
18 января. С новой прической вы можете привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.
19 января. Стрижка изменит вашу жизнь к лучшему.
20 января. Не стригитесь, так как есть вероятность привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.
21 января. После стрижки ваши волосы будут пышными, сильными и магически привлекательными.
22 января. День не подходит для стрижки – можете привлечь бедность в материальный и духовный мир.
23 января. После визита к парикмахеру вы станете красивее и привлекательнее.
24 января. С новой прической вы сможете получить желаемое.
25 января. Стрижка добавит легкости и непринужденности.
26 января. Новая прическа принесет в вашу жизнь болезни и несчастья.
27 января. Посетив парикмахера, вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.
28 января. Стрижка принесет вам счастье, и судьба отнесется к вам благосклонно.
29 января. Новая прическа меняет жизнь к лучшему, приносит богатство и везение.
30 января. После стрижки вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.
31 января. Не стригитесь, иначе вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей. // Фото: pixabay.com