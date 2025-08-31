Публикуем календарь стрижки волос на сентябрь 2025 года

Лунный календарь стрижки волос на сентябрь 2025 года поможет выбрать подходящий день для визита к парикмахеру, чтобы прическа стала вашим счастливым талисманом и защитила от неприятностей.

Источник: календарь-стрижек.рф

1 сентября. После стрижки ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.

2 сентября. Новая прическа сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.

3 сентября. День не подходит для стрижки ввиду опасности привлечения в вашу жизнь нежелательных событий.

4 сентября. После визита к парикмахеру вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.

5 сентября. С новой прической вы станете более удачливым человеком, будете привлекать собственность, материальное благополучие.

6 сентября. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.

7 сентября. Сходив в парикмахерскую, вы можете привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.

8 сентября. Не стригитесь, иначе привлечете болезни и неприятные ситуации, связанные с посторонним вмешательством.

9 сентября. Стрижка может вызвать ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.

10 сентября. После парикмахерской ваши волосы будут пышными, сильными и магически привлекательными.

11 сентября. Не стригитесь, чтобы не привлечь бедность в материальный и духовный мир.

12 сентября. С новой прической вы станете красивее и привлекательнее.

13 сентября. После визита к парикмахеру вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.

14 сентября. Стрижка сделает ваше лицо выразительнее.

15 сентября. Новая прическа принесет в вашу жизни болезни и несчастья.

16 сентября. Не стригитесь, иначе можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.

17 сентября. Стрижка принесет вам счастье и судьба отнесется к вам благосклонно.

18 сентября. С новой прической ваша жизнь наполнится приятными событиями и хорошее настроение долго не вас не покинет.

19 сентября. После визита к парикмахеру вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.

20 сентября. Стричься не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.

21 сентября. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.

22 сентября. Посещение парикмахерской может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.

23 сентября. Новая прическа может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.

24 сентября. Стрижка может привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.

25 сентября. Визит к парикмахеру подарит вам удачу и богатство.

26 сентября. Не стригитесь — можете привлечь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.

27 сентября. Новая прическа привлечет в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.

28 сентября. Стрижка подарит яркие и незабываемые моменты счастья.

29 сентября. Посещение парикмахерской может привлечь неясность и запутанные ситуации.

30 сентября. После стрижки ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.



