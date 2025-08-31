Публикуем календарь стрижки волос на сентябрь 2025 года
Лунный календарь стрижки волос на сентябрь 2025 года поможет выбрать подходящий день для визита к парикмахеру, чтобы прическа стала вашим счастливым талисманом и защитила от неприятностей.
Источник: календарь-стрижек.рф
1 сентября. После стрижки ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.
2 сентября. Новая прическа сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.
3 сентября. День не подходит для стрижки ввиду опасности привлечения в вашу жизнь нежелательных событий.
4 сентября. После визита к парикмахеру вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.
5 сентября. С новой прической вы станете более удачливым человеком, будете привлекать собственность, материальное благополучие.
6 сентября. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.
7 сентября. Сходив в парикмахерскую, вы можете привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.
8 сентября. Не стригитесь, иначе привлечете болезни и неприятные ситуации, связанные с посторонним вмешательством.
9 сентября. Стрижка может вызвать ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.
10 сентября. После парикмахерской ваши волосы будут пышными, сильными и магически привлекательными.
11 сентября. Не стригитесь, чтобы не привлечь бедность в материальный и духовный мир.
12 сентября. С новой прической вы станете красивее и привлекательнее.
13 сентября. После визита к парикмахеру вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.
14 сентября. Стрижка сделает ваше лицо выразительнее.
15 сентября. Новая прическа принесет в вашу жизни болезни и несчастья.
16 сентября. Не стригитесь, иначе можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.
17 сентября. Стрижка принесет вам счастье и судьба отнесется к вам благосклонно.
18 сентября. С новой прической ваша жизнь наполнится приятными событиями и хорошее настроение долго не вас не покинет.
19 сентября. После визита к парикмахеру вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.
20 сентября. Стричься не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.
21 сентября. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.
22 сентября. Посещение парикмахерской может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.
23 сентября. Новая прическа может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.
24 сентября. Стрижка может привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.
25 сентября. Визит к парикмахеру подарит вам удачу и богатство.
26 сентября. Не стригитесь — можете привлечь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.
27 сентября. Новая прическа привлечет в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.
28 сентября. Стрижка подарит яркие и незабываемые моменты счастья.
29 сентября. Посещение парикмахерской может привлечь неясность и запутанные ситуации.
30 сентября. После стрижки ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.