Психолог рассказал, какие подарки не стоит дарить на 23 февраля

Психолог рассказала, какие подарки не следует дарить в День защитника Отечества. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на члена Федерации психологов образования РФ Юлию Челышеву.

По мнению специалиста, мужчины не обрадуются стандартным подаркам, носкам или пене для бритья. Она отметила, что такие сюрпризы лишают ощущения праздника, и эти вещи мужчины могут сами себе приобрести в обычные дни.

Также стоит воздержаться от покупки строительных наборов, фоторамок, сладостей, мягких игрушек и воздушных шаров, так как они входят в категорию немужественных вещей.

Она добавила, что хорошим примером может быть обновка любимой вещи, например, часов или кошелька.