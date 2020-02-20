Эпидемия коронавируса может прийти в Россию осенью

Эпидемия коронавируса может начаться в России во время второй волны осенью. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александра Лукашева.

По его словам, первая волна заражения уже идет на спад. Это обусловлено сезонностью респираторных коронавирусов - они активны с декабря по апрель. Если в ближайшие несколько недель в России не появятся инфицированные, то можно считать, что вирус обошел страну стороной.

При этом Лукашев спрогнозировал, что коронавирус вполне может распространиться по стране примерно в октябре, когда в мире начнется вторая волна пандемии. Вероятность, что COVID-2019 исчезнет сам по себе, невысока - менее 50 процентов.

По последним данным, от китайского коронавируса умерли более двух тысяч человек, еще 75 тысяч заражены.