Психолог подсказала россиянам, как можно избавиться от стресса

Медитация и листок бумаги могут помочь россиянам снизить градус внутреннего напряжения. Так считает семейный психолог Станислава Зарудная. В беседе с «Пятым каналом» специалист рассказала о методиках избавления от стресса. Специалист рекомендует «вылить», «отреагировать» на листке бумаги на все, что расстраивает и злит. После того, как письмо будет написано, его следует уничтожить.

Другим способом, который поможет справиться со стрессом, является медитация. Для этого упражнения нужно удобно устроиться, закрыть глаза или опустить взгляд вниз и зафиксировать его. Нужно дышать медленно и глубоко, создавать свое «медитативное пространство» путем визуализации.

«Подумайте о том, когда в вашей жизни был момент абсолютного спокойствия и безопасности или о том, с чем ассоциируется у вас это состояние, с каким местом. Постарайтесь визуализировать возникающие образы»,

- подсказала психолог.

Усилить эффект от медитации получится, если удастся представить как можно больше предметов мебели, цвета, запахи, тактильные ощущения, определить время суток. (фото на главной rbc.ru)