Назван размер пенсии россиян в следующем году

Проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов рассмотрели на одном из думских комитетов.

Как сообщает ТАСС, среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих россиян в следующем году составит 17 443 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 6,3% устанавливается с 1 января 2021 года в сумме 6,044 тысяч 48 копеек.

Планируемый средний размер срочной пенсионной выплаты в 2021 году составит 2101,36 рубля, в 2022 году - 2305,69 рубля, в 2023 году - 2510,02 рубля.

Расходы на осуществление единовременной выплаты средств пенсионных накоплений запланированы в 2021 году в 12,5 млрд рублей, в 2022 году - 24,2 млрд рублей, в 2023 году - 23,8 млрд рублей с учетом расходов на доставку. Планируемый средний размер единовременной выплаты в 2021 году составит 15,5 тыс. рублей, в 2022 году - 31,9 тыс. рублей, в 2023 году - 32,6 тыс. рублей. (фото на главной punkt-a.info)