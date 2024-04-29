Психолог дала советы по борьбе с неврозом во время длинных выходных

Длинные выходные на майские праздники могут привести к ощущению подавленности и пустоты. Ак избежать таких проблем во время длительного отдыха, рассказала РИА Новости клинический психолог Дарья Яушева.

- Есть такое понятие – «воскресный невроз». Ощущение пустоты, подавленности может возникнуть у человека, который живет не своей жизнью, у которого есть проблемы в отношениях с собой,

- рассказала врач.

Она также упомянула о проблемах с близкими. Которые могут возникнуть у людей в длинные праздники.

- Порой внезапно в праздники оказывается, что у членов семьи плохие отношения друг с другом и отдых превращается в скандалы,

- заявила Яушева.

Психолог посоветовала в подобных ситуациях не убегать от проблем и от своих чувств. Лучше дать себе возможность и время порефлексировать, проанализировать свою жизнь поразмышлять о ценностях.

Надо обдумать, от чего можно отказаться, а к чему важно изменить отношение. // фото: freepik.com