Проведена дезинфекция железнодорожного вокзала в Петрозаводске

Сотрудники РЖД совместно со специалистами МЧС провели повторную обработку железнодорожного вокзала Петрозаводска и прилегающих к нему территорий. Об этом сообщает пресс-служба Российских железных дорог.

Дезинфекции подверглись помещения основного здания, билетно-багажного центра, территория вокруг вокзала. Обработаны сиденья, поручни, подоконники, двери, камеры хранения.

В РЖД подчеркнули, что использованные средства безопасны для людей и животных.

На вокзале также проводится работа по информированию пассажиров о мерах по профилактике коронавирусной инфекции, нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, проводятся усиленные уборки помещений и постоянные проветривания.