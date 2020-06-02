02 июня 2020, 13:06
Общество

Проведена дезинфекция железнодорожного вокзала в Петрозаводске

В помещениях вокзала карельской столицы нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции

Сотрудники РЖД совместно со специалистами МЧС провели повторную обработку железнодорожного вокзала Петрозаводска и прилегающих к нему территорий. Об этом сообщает пресс-служба Российских железных дорог.

Дезинфекции подверглись помещения основного здания, билетно-багажного центра, территория вокруг вокзала. Обработаны сиденья, поручни, подоконники, двери, камеры хранения.

В РЖД подчеркнули, что использованные средства безопасны для людей и животных.

На вокзале также проводится работа по информированию пассажиров о мерах по профилактике коронавирусной инфекции, нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, проводятся усиленные уборки помещений и постоянные проветривания.

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Петрозаводск
железнодорожный вокзал
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коронавирус
пандемия
новости петрозаводска
МЧС
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